В Совфеде оценили идею продуктовых карточек

В Совете Федерации оценили идею введения продуктовых карточек в России. По мнению первого зампреда комитета верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина, такой шаг оправдан только в случае дефицита продуктов. Об этом пишет ТАСС.
«Когда у нас этих видов товаров в избытке, карточная система — неправильная форма социальной защиты», — констатировал Рябухин. По его мнению, более эффективной мерой властей по поддержке населения является постоянный мониторинг цен на продукты и введение заградительных пошлин для экспорта продовольственных товаров за рубеж.
Рябухин считает, что когда российские производители повышают внутренние цены на свои продукты вслед за мировыми, они поступают «социально безответственно»: «Если ты хочешь продавать за рубежом с повышенной пошлиной, то продавай, но вот эта разница [в выручке] пойдет на социальную поддержку малоимущих и нуждающихся».
Ранее стало известно, что глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила ввести в России продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за роста цен на базовые продукты питания.