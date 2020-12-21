В Совфеде оценили идею продуктовых карточек

В Совете Федерации оценили идею введения продуктовых карточек в России. По мнению первого зампреда комитета верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина, такой шаг оправдан только в случае дефицита продуктов. Об этом пишет ТАСС.

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«Когда у нас этих видов товаров в избытке, карточная система — неправильная форма социальной защиты», — констатировал Рябухин. По его мнению, более эффективной мерой властей по поддержке населения является постоянный мониторинг цен на продукты и введение заградительных пошлин для экспорта продовольственных товаров за рубеж.

Рябухин считает, что когда российские производители повышают внутренние цены на свои продукты вслед за мировыми, они поступают «социально безответственно»: «Если ты хочешь продавать за рубежом с повышенной пошлиной, то продавай, но вот эта разница [в выручке] пойдет на социальную поддержку малоимущих и нуждающихся».

Ранее стало известно, что глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила ввести в России продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за роста цен на базовые продукты питания.