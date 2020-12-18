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Власти высказались о госрегулировании цен на продукты в России

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Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Российские власти не планируют вводить госрегулирование цен на продукты. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет ТАСС.

По его словам, госрегулирование цен не соответствует принципам экономики. «Если мы введем регулирование цен на продукты питания, это просто сломает все принципы экономики» — сказал министр. Он также отметил, что ретейл не нуждается в дополнительной поддержке в связи с соглашениями по стабилизации цен на сахар и масло, поскольку «они нормально себя чувствуют и рентабельность обеспечивают».

У ретейлера есть возможность перераспределять ценовую нагрузку на другие категории товаров, отметил глава X5 Retail Group Игорь Шехтерман.

Российские магазины уже начали снижать цены на продукты первой необходимости — подсолнечное масло и сахар. Ранее правительство договорилось с продавцами и производителями о снижении и поддержании стоимости на эти товары. Соглашения будут действовать с 20 декабря 2020-го по 31 марта 2021 года.

Литр подсолнечного масла должен стоить на уровне 95 рублей у производителя и 110 рублей в магазине. Для сахара установлены планки в 36 и 45 рублей соответственно.

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