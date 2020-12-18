Российские магазины начали снижать цены на продукты

Российские магазины уже начали снижать цены на продукты первой необходимости — подсолнечное мало и сахар. Это делается в рамках стабилизации цен, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости.

«Дефицита товаров базовой продуктовой корзины не возникнет. Все сети — и федеральные, и региональные — поддерживают запасы по основной продовольственной корзине не менее чем на 4 недели. Здесь проблем по отсутствию каких-то позиций — такого нет», — приводит его слова «Интерфакс».

По словам министра, снижение уже видно, он также указал, что глава X5 Игорь Шехтерман уже доложил о ходе ведения работ. «Мы представлены в 66 регионах, и мы уже со вчерашнего дня начали в них менять цены в соответствии с тем соглашением, которое достигнуто», — сказал он. Согласованные цены в ближайшее время будут установлены во всех магазинах сетей «Пятерочка» и «Перекресток».

Ранее правительство договорились с продавцами и производителями о снижении и поддержании цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения будут действовать с 20 декабря по 31 марта 2021 года. Предполагается, что литр подсолнечного масла остановится на уровне 95 рублей у производителя и 110 рублей в магазине. Для сахара установлены планки в 36 и 45 рублей соответственно.

В четверг, 17 декабря, выступая на ежегодной пресс-конференции, президент России Владимир Путин возмутился ценами на макароны. «Но там, где это [рост цен] не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать соответствующей острой реакции. И вот это, честно говоря, меня так и задело. Потому что, скажем, притом что у нас урожай рекордный, а хлеб растет в цене. Макароны в цене растут. Это что такое, это с какой стати-то?» — говорил он.

Ситуацию с ценами на сахар и подсолнечное масло президент назвал ошибкой. По его словам, это связано с ситуацией на международных рынках. Из-за роста мировых цен на эти продукты и ослабления рубля российским производителям стало выгоднее экспортировать свои продукты. Как следствие — внутренние цены стали «подтаскивать» к уровню мировых, указал президент.