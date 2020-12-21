Глава комиссии Общественной палаты уточнила свои слова о помощи малоимущим

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина пояснила свои слова о продуктовых карточках для малоимущих. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Оглоблиной, ее инициатива не предполагала введение карточек для бедных россиян, а направлена на адресную и целевую помощь этой категории граждан. «Речь идет не о введении карточной системы, как это у нас было в советские времена. Речь идет о целевой помощи малоимущим гражданам, адресной поддержке», — уточнила она.

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Оглоблина напомнила, что несколько лет назад Минпромторг выступал с такой идеей, и в связи с ростом безработицы в ОП решили поднять эту инициативу. «В ряде регионов такая мера поддержки есть. В частности, Фонд продовольствия "Русь" вместе с Общероссийским народным фронтом помогают сейчас тысячам многодетных семей, у кого заработная плата ниже прожиточного минимума», — сказала глава комиссии ОП. Она рассказала, что в таких регионах есть «некая бонусная карта, которую можно тратить в магазинах».

Представитель ОП сообщила, что планируется более подробно обсудить инициативу, чтобы направить в правительство конкретное предложение.

Ранее сообщалось, что Оглоблина сочла необходимым ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих россиян. Свою инициативу она объяснила тем, что в стране выросли цены на базовые продукты и временная заморозка не сможет остановить их рост в дальнейшем.

В начале декабря исследовательский холдинг «Ромир» подсчитал рост цен на продукты и товары повседневного спроса в России. Выяснилось, что за год они выросли на 14 процентов при официальной инфляции в 2020 году 4,42 процента. Позднее президент Владимир Путин раскритиковал правительство за неоправданный рост цен на базовые продукты питания. После этого министерства начали договариваться с продавцами и производителями о заморозке цен на три месяца.