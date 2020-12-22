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Пенсионеров и малоимущих в России предложили освободить от НДС на продукты

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил освободить от НДС на продукты российских пенсионеров и малоимущих. С соответствующей инициативой он обратился к главе Минпромторга России Денису Мантурову, сообщает RT.

Петунин обратил внимание на то, что расходы на продукты занимают значительную долю бюджета у пенсионеров и малоимущих, чей доход не превышает величины прожиточного минимума. Снизить их может освобождение от НДС за эти товары, считает автор обращения.

В частности, он предложил автоматически возвращать налог при оплате картой. При этом отмечается необходимость установить лимит на возвращаемую сумму, чтобы этим не злоупотребляли.

Петунин напомнил, что тему роста цен на продукты недавно поднимал президент России Владимир Путин, после чего правительство приняло соответствующие меры.

Ранее президент России Владимир Путин возмутился ростом цен на еду в стране. Главным образом он обратил внимание на увеличение стоимости сахара и подсолнечного масла, которые за год прибавили 72,7 и 25,9 процента. После этого правительство России принялось искусственно регулировать стоимость товаров и рекомендовало бизнесу придерживаться определенного уровня цен. Кроме того, власти вводят с 9 января ряд заградительных пошлин.

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