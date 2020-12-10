Власти России взялись за цены на еду. Они рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня цен, когда речь идет о подсолнечном масле и сахаре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, в рознице масло должно стоить не больше 110 рублей, а сахар должен быть не дороже 45 рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин 10 декабря 2020 года собрал совещание по ценам на продовольствие. На нем глава правительства подчеркнул, что россияне не должны отказывать себе в покупке продуктов питания перед Новым годом. Он поручил подготовить нормативные акты по нормализации цен на продукты к утру понедельника, 14 декабря.

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Также стало известно, что правительство России с 9 января по 31 июня 2021 года вводит заградительные пошлины на экспорт подсолнечника и рапса для сдерживания цен на растительное масло внутри страны. Сбор повышается до 30 процентов, однако составит не менее 165 евро за тонну. В настоящее время размер пошлины для подсолнечника установлен на уровне 6,5 процента, но не менее 9,75 евро за тонну, размер пошлины для рапса — 6,5 процента, но не менее 11,4 евро за тонну.

Ранее Росстат обнародовал данные, согласно которым с конца декабря 2019 года сахар подорожал в России на 72,7 процента, подсолнечное масло — на 25,9 процента, яйца — на 4,9 процента. Президент Владимир Путин обратил внимание, что такое изменение цены не может быть связано с пандемией коронавируса. Он потребовал своевременно реагировать на изменение цен на продукты питания.

Позднее Мишустин потребовал от правительства принять меры для сдерживания стоимости продуктов в стране. Он напомнил, что на изменение цен внимание обращали еще осенью 2020 года, однако ведомства, по его мнению, недооценили риски и пустили ситуацию на самотек.