Рост цен на яйца объяснили заболеванием

Причиной резкого роста оптовых цен на яйца стало закрытие ряда птицефабрик на юге России из-за вспышки птичьего гриппа. В связи с этим в ряде регионов сформировался дефицит, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке.

По его словам, в центральной части страны по состоянию на 27 января оптовые цены для самой дешевой категории выросли на 19 процентов, до 59,9 рубля за десяток.

Птичий грипп с начала года найден на птицефабриках в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области. В последнее время случаи заболевания стали фиксировать в Татарстане, Астраханской, Самарской и Саратовской областях.

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Проблемы в южных регионах подтвердили в торговой сети «Лента». В X5 Retail Group и «Магните» исключили дефицит товара. Однако источник издания допустил возможность локальных сбоев.

Между тем президент Росптицесоюза Галина Бобылева утверждает, что более серьезное влияние на рост цен оказывает подорожание кормов, витаминов и минеральных добавок. Из-за этого отдельные предприятия в конце года снизили производство, ведь его рентабельность упала до 5-7 процентов.

По ее словами, организация направила обращение вице-премьеру Виктории Абрамченко и главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву с просьбой не вводить предельные цены для яиц и мяса птицы. В нем говорится, что рост цен вызван объективными обстоятельствами, а не накруткой.

Ранее замглавы Минсельхоза Оксана Лут предупредила, что вслед за сахаром и подсолнечным маслом российские власти могут ввести предельные цены на макароны и яйца. Она призвала производителей и власти региона самостоятельно решить проблему.