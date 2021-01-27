Траты россиян на базовые продукты питания резко выросли

С 1 по 25 января траты россиян на базовые продукты питания выросли на 1,5-4 процента по сравнению с декабрем. Об этом говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных «Платформа ОФД», на которое ссылается РИА Новости.

Резкий рост заметен и по сравнению с январем 2020 года. Так, если чек по дарницкому хлебу за месяц вырос на 4 процента, до 29 рублей, то за год рост составил 11,5 процента.

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Увеличились расходы на пшеничную муку и подсолнечное масло — плюс 3 процента, причем рост трат на масло за год составил 47 процентов. Для муки повышение в годовом выражении достигло 25 процентов, для гречки — 26 процентов.

Единственным товаром, траты на который снизились по сравнению с декабрем, оказался сахар-песок. Чек снизился на 4 процента, до 52 рублей. Но по сравнению с январем 2020-го и на этот продукт расходы взлетели на 68 процентов.

В исследовании сравнивали средние единовременные расходы на единицу пяти категорий товаров, с учетом различных объемов упаковки, скидок по программам лояльности и акций торговых сетей.

В конце декабря правительство России начало регулировать цены на базовые продукты питания. Первые ограничения коснулись подсолнечного масла и сахара, в дальнейшем их могут распространить на макароны и яйца. На этом фоне небольшие торговые сети столкнулись с дефицитом товара. О такой возможности предупредила и Счетная палата.