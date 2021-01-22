Россиянам предложат картофель «экономкласса»

Картофельный союз направил в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союз независимых сетей (СНС) письмо, в котором предложил ввести в ассортимент корнеплоды «экономкласса» — размером от 35 до 55 миллиметров и фасованные по 2,5, 3 и 5 килограмм. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участника рынка и руководителя аппарата картофельного союза Татьяну Губину.

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Таким образом производители захотели стабилизировать цены на картофель. В Минсельхозе одобрили предложение и направили в Минпромторг просьбу поддержать его.

Инициативу поддерживает крупный производитель картофеля и овощей «АФГ Националь». По мнению производителя, это позволит ввести в торговый оборот «значительные объемы качественного картофеля» нестандартного размера. Также реализация данных мер позволит снизить цены.

В настоящее время производители должны сортировать и фасовать картофель по размеру. Отмена этого условия позволит экономить на упаковке до 50 процентов, что приведет к снижению цен на картофель в магазинах.

Следующими продуктами, которых может коснуться введение предельных цен после сахара и подсолнечного масла, станут яйца и макароны. О такой возможности на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК сообщила замглавы Минсельхоза Оксана Лут. Она попросила региональные власти и отраслевые союзы поговорить с производителями, чтобы те в добровольном порядке обуздали рост цен и не заставляли на них реагировать.