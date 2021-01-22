Россиянам предложили доплачивать за прямые огурцы

После информации о том, что в России может появиться картофель «экономкласса», производители заговорили о еще одном подобном продукте — огурцах. Об этом рассказал директора Плодоовощного союза Михаил Глушков, сообщает «Газета.ру».

По его словам, в категорию более дешевых товаров могут попасть кривые огурцы. Предполагается, что прямые огурцы станут премиальными и за них придется доплачивать. Глушков уточнил, что сейчас на прилавки крупных магазинов попадают огурцы только идеальной формы, остальные овощи приходится либо продавать на рынках, либо утилизировать.

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«Мы же в теплице не болванки штампуем: огурцы не могут быть одинаковыми. А сети нас заставляют очень серьезно их калибровать. И сегодня мы готовы оставить калиброванные огурцы как некий премиальный продукт», — прокомментировал он. «Для кого-то не важна форма: если человек в салат покупает, он может и кривой огурец порезать спокойно, но купить его гораздо дешевле, чем прямой. Пускай у покупателя будет выбор», — добавил Глушков.

Ранее в пятницу, 22 января, стало известно, что Картофельный союз направил в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союз независимых сетей (СНС) письмо, в котором предложил ввести в ассортимент корнеплоды «экономкласса» — размером от 35 до 55 миллиметров и фасованные по 2,5, 3 и 5 килограммов. Так производители захотели стабилизировать цены на картофель