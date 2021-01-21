Пальмовое масло рекордно подорожало

Пальмовое масло на мировом рынке рекордно подорожало, пишет The Wall Street Journal. Цена на него достигла максимума за последние 10 лет.

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Стоимость фьючерсов на пальмовое масло на малайзийской бирже Bursa Malaysia достигла 961 доллара за тонну, рост с прошлой весны превысил 100 процентов. Малайзия и Индонезия являются основными производителями и экспортерами этого сырья с общей долей рынка в 84 процента.

Из-за пандемии коронавируса в обеих странах наблюдается дефицит рабочей силы, что привело к сокращению производства и, как следствие, предложения на рынке. Одновременно главные потребители, Китай и Индия, повышают спрос на пальмовое масло.

Кроме того, снижение производства стало следствием сокращения объема удобрения полей из-за того, что в начале пандемии коронавируса рынок пережил обвал цен.