Счетная палата предупредила о возможности дефицита

Механизм сдерживания цен на продукты питания, который правительство России ввело в конце прошлого года в отношении сахара и подсолнечного масла, может привести к дефициту. Об этом экономическом мониторинге за 13-20 января предупредили аудиторы Счетной палаты.

К такой ситуации может привести как отказ крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам, так и распространение регулирования на другие товары.

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О возможности реализации второго условия на прошлой неделе предупредила замглавы Минсельхоза Оксана Лут. На заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК она попросила отраслевые союзы и региональные власти убедить производителей макарон и яиц самостоятельно снизить цены, пригрозив в противном случае зафиксировать предельную стоимость.

Как утверждают участники заседания, чиновница обвинила в росте цен фермеров, которые придерживают продажи зерна, которое используется в качестве сырья для производства других продуктов. При этом она согласилась, что регулирование цен — плохой механизм, но отметила, что у правительства не оставалось выхода.

Между тем Картофельный союз по своей инициативе предложил бороться с ростом цен на свой продукт введением специальной категории — картофель «экономкласса». Речь идет о продаже мелкого картофеля, фасованного в пакеты по 2,5, 3 и 5 килограммов. Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков в свою очередь предложил аналогичным образом поступить с огурцами. В экономкласс, по его мнению, должны попасть кривые огурцы.