В России начали готовить планы по росту цен

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала запрашивать у производителей и торговых сетей планы квартального роста цен на социально значимые категории продуктов питания до конца 2021 года. Об этом со ссылкой на источники среди участников рынка пишет «Коммерсантъ».

Ранее налоговики не интересовались такой информацией, и причина запросов компаниям непонятна. Пресс-служба ФНС и правительство не ответили на запросы, а Минпромторг не имеет по этому поводу информации.

Представитель одной из получивших запрос компаний указал, что налоговой они передали данные только по фактическому росту цен, а готовить планы отказались, объяснив свою позицию коммерческой тайной. Представитель одного из крупных поставщиков также заметил, что ответственность за прогноз непонятна.

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В перечне продуктов, которые интересуют ФНС, есть мясо, рыба, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, овощи и многое другое. Источник издания не исключает, что в дальнейшем бизнес могут начать отчитывать за неисполнение собственных прогнозов. По его мнению, информация послужит и для измерения наценки торговых сетей.

Между тем юрист Forward Legal Арпине Пирумян указала, что запрос именно от ФНС выглядит удивительно, так как тема никак не связана с начислением налогов. Больше всего эти действия похожи на создание системы мониторинга цен.

В свою очередь собеседник издания в крупном производителе считает происходящее подготовкой к дальнейшему расширению практики государственного регулирования цен.

Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов подчеркнул, что спрогнозировать стоимость товаров до конца года нереально. Они зависят от множества факторов, например, курса валют, на которые торговые сети влиять не могут. Он также видит опасность дальнейшего сдерживания цен, что приведет к сокращению ассортимента и проблемам с поставками.

В конце прошлого года по требованию президента страны Владимира Путина правительство установило предельные цены для подсолнечного масла и сахара. В результате небольшие и мелкие торговые сети столкнулись с дефицитом товаров, а в дешевом сегменте цены выросли до максимально разрешимых.

На прошлой неделе заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут назвала такую практику плохой, но заметила, что у властей может не остаться выхода. Она пригрозила, что если производители не справятся с проблемой самостоятельно, то следующее регулирование цен коснется макарон и яиц.

Счетная палата в последнем мониторинге предупредила об усилении риска дефицита товаров, если искусственное сдерживание продолжится. Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал контроль цен эффективной мерой.