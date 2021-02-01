Россиян попросили не волноваться о росте цен на технику и одежду

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая 26 крупнейших российских торговых сетей (контролируют более 30 процентов рынка), объявила, что не имеет информации о каких-либо проблемах с поставками товаров из-за рубежа, сообщает ТАСС.

Представитель АКОРТ попросил не волноваться, указав, что запасы в магазинах традиционно поддерживаются на высоком уровне и могут удовлетворить спрос покупателей на любом ценовом уровне.

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Таким образом в организации прокомментировали сообщение о скором резком росте цен на бытовую технику, одежду и обувь. Сведения о скором росте цен на бытовую технику и одежду там не подтвердили и не опровергли.

Поводом для подорожания может стать многократный рост тарифов на морские грузоперевозки. Стоимость одного контейнера на фоне резко возросшей торговли Китая и США выросла с 1,5 тысячи долларов до 9 тысяч. Поставки по железной дороге подорожали в 2-3 раза.

В результате, утверждают участники рынка, рост стоимости будет зависеть от доли в ней транспортных расходов. Например, для одного холодильника доставка станет дороже более чем на 100 долларов. Для компьютеров и комплектующих, занимающих много места (например, корпуса), подорожание будет более заметно.

До новогодних праздников продавцы ожидали, что ситуация быстро станет нормальной, и можно будет сгладить рост цен за счет внутренних ресурсов, но в настоящее время альтернативы повышению цен они не видят.