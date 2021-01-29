Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты в 2021 году

Эксперты рынка спрогнозировали рост цен на продукты в 2021 году. Одной из причин может стать увеличение затрат у сельхозпроизводителей, которые снабжают перерабатывающие предприятия сырьем, рассказали они в беседе с «МК».

По словам руководителя аналитического департамента Артема Деева, в первую очередь будет дорожать зерно, которое является главным источником питания для птиц, свиней и коров. Причинами этого могут стать рост мировых цен и увеличение затрат структур агропромышленного комплекса. Вслед за зерном подорожают и другие товары: мука, крупы, хлеб, яйца, мясо, молоко, а также бакалея, кондитерские изделия и консервы.

Кроме того, из-за девальвации рубля могут вырасти цены на импортные товары, такие как чай, кофе, экзотические фрукты. Временно подешеветь по сравнению с зимним сезоном могут российские фрукты и овощи. «Это уже ближе к лету, когда начнет появляться новый урожай с наших полей», — пояснил Деев.

Старший аналитик Александр Розман добавил, что примеров успешного сдерживания цен в условиях свободного рынка с помощью убеждения в макроэкономической практике нет. При этом эксперты уверены, что драматизировать ситуацию не стоит, так как российские производители уже отработали приемы для поддержания маржинальности.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что российские власти решили не ограничивать цены на яйца. При этом он отметил, что нынешние договоренности с производителями по маслу и сахару принесли результат.