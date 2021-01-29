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Власти России решили не ограничивать цены на яйца

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Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Соглашения по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которое российские власти заключили с производителями, дали рынку сигнал, так что для яиц подобное соглашение не понадобится — цены на них пока решили не ограничивать. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, его слова приводит РИА Новости.

Отвечая на вопрос, возможно ли аналогичное соглашение по ценам на яйца он сказал: «Я думаю, что нет». Мантуров указал, что нынешние договоренности по маслу и сахару принесли результат. «Все-таки даже существующие соглашения по двум продуктам, по маслу и сахару, дали ощутимый результат, собственно, сигнал для того, что можно коллегам вовремя договариваться», — пояснил министр.

Согласно данным Росстата, куриные яйца в России за 2020 год подорожали на 15,1 процента, а за декабрь — на 13,2 процента (по сравнению с ноябрем). По информации участников рынка, это произошло вследствие закрытия ряда птицефабрик на юге России из-за вспышки птичьего гриппа. В связи с этим в ряде регионов сформировался дефицит. Проблемы в южных регионах подтвердили в торговой сети «Лента». В X5 Retail Group и «Магните» исключили дефицит товара.

На фоне роста цен на продукты в конце прошлого года правительство заключило ряд соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Теперь предельные цены на сахар должны составлять 36 рублей за килограмм в оптовой торговле и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно. Соглашения действуют до апреля.

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