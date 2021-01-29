Власти России решили не ограничивать цены на яйца

Соглашения по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которое российские власти заключили с производителями, дали рынку сигнал, так что для яиц подобное соглашение не понадобится — цены на них пока решили не ограничивать. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, его слова приводит РИА Новости.

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Отвечая на вопрос, возможно ли аналогичное соглашение по ценам на яйца он сказал: «Я думаю, что нет». Мантуров указал, что нынешние договоренности по маслу и сахару принесли результат. «Все-таки даже существующие соглашения по двум продуктам, по маслу и сахару, дали ощутимый результат, собственно, сигнал для того, что можно коллегам вовремя договариваться», — пояснил министр.

Согласно данным Росстата, куриные яйца в России за 2020 год подорожали на 15,1 процента, а за декабрь — на 13,2 процента (по сравнению с ноябрем). По информации участников рынка, это произошло вследствие закрытия ряда птицефабрик на юге России из-за вспышки птичьего гриппа. В связи с этим в ряде регионов сформировался дефицит. Проблемы в южных регионах подтвердили в торговой сети «Лента». В X5 Retail Group и «Магните» исключили дефицит товара.

На фоне роста цен на продукты в конце прошлого года правительство заключило ряд соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Теперь предельные цены на сахар должны составлять 36 рублей за килограмм в оптовой торговле и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно. Соглашения действуют до апреля.