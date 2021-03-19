Куратора российского бюджета уволили

Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил первого замминистра финансов Татьяну Нестеренко. Как сказано в сообщении на сайте правительства, она переходит на другую работу.

Нестеренко пришла в Минфин в 1998 году, за несколько месяцев до дефолта. С 2012 года чиновницу повысили до первого заместителя главы ведомства. На этом посту она курировала бюджетную политику, успев поработать с четырьмя министрами финансов.

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Мишустин назвал Нестеренко профессионалом высочайшего класса, внесшим значимый вклад в укрепление финансовой системы страны. В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов заверил, что оставленный ей задел будет в полной мере использован в дальнейшей работе. На какую именно должность уходит Нестеренко, не указывается.

В феврале Силуанов лишился еще одного заместителя — Антона Дроздова, в прошлом главы Пенсионного фонда, успевшего поработать в Минфине чуть больше года. В декабре 2020 года было принято решение сократить число заместителей министра финансов с 12 до 10, а число первых замов — с двух до одного.

Увольнение куратора бюджета происходит на фоне проблем с его исполнением. На фоне возможных санкций Минфин начал испытывать сложности с наращиванием госдолга, из-за чего Силуанов не исключил, что Центробанку придется включить «печатный станок» и предоставить дополнительную ликвидность. В противном случае не удастся профинансировать расходы на национальные проекты.