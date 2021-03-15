В Госдуме заявили о бедности в России на уровне 40 процентов

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев назвал звучащие на официальном уровне показатели бедности в стране заниженным как минимум в два раза. По его мнению, бедность достигла уже крайних размеров, сообщает Ura.ru

Коломейцев заявил, что считает более верной оценку бедности по так называемой «методике лишений», в рамках которой бедными можно назвать 40 процентов россиян. В то же время привычная статистика, подчеркнул он, утверждает, что таковых в России порядка 20 процентов. Источники своей информации депутат не назвал.

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Между тем президент страны Владимир Путин утверждает, что уровень бедности в стране в 2020 году составлял 13,5 процента, а через десять лет благодаря стараниям властей он упадет до 6,5 процента. Год назад глава государства отмечал, что 70 процентов россиян уже можно отнести к среднему классу. Такую оценку ему позволила дать методика Всемирного банка, согласно которой в России для отнесения к среднему классу достаточно получать порядка 17 тысяч рублей.

Методика лишений основана на анализе удовлетворения основных потребностей с помощью опроса экспертов или же самих граждан. В перечне присутствуют такие вопросы, как возможность покупать мясные или рыбные блюда два или более раз в неделю или достаточность средств, чтобы сделать ремонт в квартире при необходимости.

Ранее другой депутат от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что в стране готовится новое повышение пенсионного возраста в связи с тем, что бюджет Пенсионного фонда по-прежнему дефицитен. За эти слова его раскритиковали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый замглавы фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Между тем заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова на прошлой неделе рассказала, что вскоре власти введут для молодых ученых минимальную зарплату в размере 17-20 тысяч рублей, что позволит им чувствовать финансовую защиту. В свою очередь, депутат Госдумы Елена Строкова предложила ввести единый оклад для молодых учителей по всей России полтора-два минимальных размера оплаты труда (МРОТ).