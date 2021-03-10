В Госдуме объяснили сообщения о повышении пенсионного возраста

Сообщения о новом повышении пенсионного возраста в России являются провокацией и «черным популизмом». Таким образом слова депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина прокомментировал первый замглавы фракции «Единой России» Андрей Исаев, сообщает «Дума ТВ».

По его словам, черный популизм, в отличие от белого, — это когда вместо обещаний люди распространяют фейки и ложь, чтобы сыграть на нервах избирателей. Особенно Исаева возмутило, что о повышении пенсионного возраста говорит депутат.

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Единоросс обвинил Рашкина в подрыве устоев и интересов государства, а также в работе в интересах провокаторов. Исаев вспомнил слова писателя Юлиана Семенова о том, что друг провокаторов не может быть честным человеком. Также он отметил, что обычно ко лжи, в том числе о планах властей по пенсиям, прибегают представители несистемной оппозиции, а не члены уважаемых парламентских партий.

Коммунист объявил, что в 2022 году, после выборов в Госдуму, в связи с дефицитом Пенсионного фонда власти выдвинут предложение о новом повышении пенсионного возраста. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти сведения ошибочными. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что распространение таких сведений недопустимо для депутата.

В феврале стало известно, что Минфин засекретил подготовку законопроекта о новой пенсионной реформе. По всей видимости, речь в ней должна пойти о замене накопительной части пенсий.