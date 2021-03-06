Россия
 
Последние новости
Мадуро привился российской вакциной от коронавируса
Художник за сутки получил полтора миллиона рублей за популярный мем
Доктор Мясников рассказал об опоясывающем его лишае
Российские биатлонисты остались без медалей в спринте Кубка мира
Остатки бункера скопинского маньяка для его жертв показали на видео
Москвичам рассказали о надвигающемся циклоническом пауке
Жириновский дал Зеленскому совет после увольнения Саакашвили
Доктор Мясников назвал неочевидный симптом смертельной болезни у женщин
Один из лидеров Евромайдана назвал свою версию потери Крыма
Новости партнеров
Прослушать новость

Володин призвал депутатов не пугать россиян повышением пенсионного возраста

Перейти в «Мою Ленту»
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опроверг информацию о возможном повышении пенсионного возраста в России. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента в субботу, 6 марта.

«Не надо в своем стремлении к власти придумывать проблемы, пугая ими людей, особенно старшего возраста. Тем более это недопустимо для депутатов, на которых лежит особая ответственность», — говорится в сообщении.

Володин подчеркнул, что данный вопрос в настоящее время не рассматривается и в повестке его нет, а распространившиеся ранее заявления не имеют под собой никаких оснований. Спикер палаты подчеркнул, что на недавней встрече с президентом страны депутаты обсуждали меры поддержки данной категории граждан, в частности индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин ранее ошибочно заявил, что в 2022 году будет выдвинуто предложение о повышении пенсионного возраста. Парламентарий объяснил это тем, что предыдущее повышение не помогло устранить дефицит бюджета Пенсионного фонда. В Кремле данную информацию опровергли.

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию. К 2028 году он поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. До конца 2018 года женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Слухи о повышении пенсионного возраста назвали необоснованной страшилкой
Песков ответил на сообщения о новом повышении пенсионного возраста
В правительстве отвергли проект о снижении пенсионного возраста