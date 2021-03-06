Слухи о повышении пенсионного возраста назвали необоснованной страшилкой

Слухи о повышении пенсионного возраста являются не более, чем необоснованной страшилкой. Об этом заявил заместитель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский, передает РИА Новости.

По его мнению, такая информация связана с приближением предвыборной кампании в Госдуму и может быть попыткой самопиара. Рязанский также указал, что решение о повышении пенсионного возраста от 2018 года было принято впервые за почти 90 лет, и так быстро новые перемены не могут происходить.

Ранее слухи о повышении пенсионного возраста уже опроверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

О том, что в 2022 году готовится новая реформа пенсионного законодательства, заявил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Он объяснил, что предыдущее повышение возраста выхода на пенсию не помогло устранить дефицит бюджета Пенсионного фонда.

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию. К 2028 году он поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. До конца 2018 года женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет.