Назван способ накопить на достойную пенсию в России

Формирование культуры личного инвестирования поможет россиянам накопить на достойную пенсию. Такой способ назвал независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский в эфире радио Sputnik.

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По его словам, европейцы самостоятельно формируют себе высокую пенсию. Отложенные финансы позволяют им, например, путешествовать. Эксперт отметил, что накопления могут создавать все граждане вне зависимости от уровня доходов. При этом медленный рост сбережений не должен смущать людей.

«При зарплате в 30 тысяч рублей и при двух детях можно одну тысячу рублей каждый месяц откладывать. Несмотря на то, что сумма не выглядит большой, но уже за год эти 12 тысяч плюс 7-10 процентов годовых уже смотрятся хорошо», – пояснил Звенигородский.

Он также посоветовал не пользоваться депозитами для накоплений, поскольку они всегда будут ниже инфляции. Эксперт отметил, что есть программы индивидуального инвестиционного фонда, негосударственные пенсионные фонды, страховые и брокерские компании, «главное, чтобы доходность там была выше инфляции». Звенигородский уверен, что стоит сформулировать для себя уровень необходимой на пенсии суммы, после этого станет проще определить размер инвестиций в активы.

Ранее россиянам раскрыли способ получать пенсию в 100 тысяч рублей. Консультант-методист Минфина по финансовой грамотности Сергей Кикевич посоветовал не рассчитывать на банковские депозиты, а инвестировать на рынке ценных бумаг.