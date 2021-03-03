Назван способ получать пенсию в 50 тысяч рублей

В Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) назвали россиянам способ довести пенсию до 50 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на заявление первого вице-президента организации Сергея Эрлика.

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Он напомнил, что пенсия состоит из страховой и накопительной частей. Ежемесячный размер выплаты составит 50 тысяч рублей, если россиянину удастся довести накопительную часть до 36 тысяч. По подсчетам Эрлика, для этого в течение 30 лет нужно каждый месяц переводить в НПФ по 10 тысяч рублей.

Тогда к концу трудовой деятельности россиянину удастся скопить на счете 5,5 миллиона рублей, из которых три миллиона — это собственный капитал будущего пенсионера, 1,5 миллиона — процентный доход за весь период инвестирования средств. Он добавил, что деньги на счете в НПФ можно передавать по наследству.

По словам Эрлика, повлиять на итоговый размер пенсии трудно, рассчитывая только на страховую часть, даже при большой зарплате, поскольку действуют определенные лимиты.

Ранее россиянам раскрыли способ получать пенсию в 100 тысяч рублей. Консультант-методист Минфина по финансовой грамотности Сергей Кикевич посоветовал не рассчитывать на банковские депозиты, а инвестировать на рынке ценных бумаг.