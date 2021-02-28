Россиянам стали чаще отказывать в пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) стал чаще отказывать гражданам в назначении пенсии. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на текст отчета ПФР за 2019 год.

Соответствующие данные следуют из первого годового отчета фонда, который сделан после пенсионной реформы 2018 года. Всего было вынесено 175,3 тысячи решений (12,3 процента от общего числа вынесенных решений) об отказе в назначении россиянам пенсии.

В документе говорится, что за 2018 год говорится, что всего было 170,5 тысячи отказов. Наиболее частой причиной (49,2 процента) стало отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии.

Кроме того, за год сократилось количество выплат по обязательному пенсионному страхованию и государственному пенсионному обеспечению. В 2018 году их было 2,4 миллиона, а в 2019-м — 1,54 миллиона.

Ранее россияне раскрыли желаемый размер накоплений к пенсии. В ходе опроса выяснилось, что для беззаботного завершения трудовой карьеры 27 процентов россиян хотят иметь на счету от 20 до 50 миллионов рублей. 22 процентам россиян оказалось достаточно обладать 5–10 миллионами рублей. На эти суммы россияне хотели бы путешествовать, содержать собственное жилье, получать качественное медицинское обслуживание и разнообразно питаться и не экономить на основных потребностях.