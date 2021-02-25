Россияне захотели дополнительную пенсию от работодателя

Подавляющее большинство россиян захотели получать корпоративную пенсию от своего работодателя в дополнение к государственной. Об этом пишут эксперты сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка, передает РБК.

За дополнительную пенсию от работодателя высказались 84 процента опрошенных, за год доля таких желающих увеличилась — в феврале прошлого года их было 78 процентов. Более трети респондентов хотели бы, чтобы им платили не менее 30 тысячи рублей в месяц.

Россияне в возрасте от 36 до 55 лет наиболее заинтересованы в корпоративных пенсиях, а среди молодежи от 18 до 25 лет такую доплату хотели бы иметь 81 процент. Меньше всего корпоративным пенсиям доверяют граждане старше 56 лет.

Среди участников опроса только 3 процента являются участниками корпоративных пенсионных программ (КПП), еще 18 процентов о них слышали. Наиболее осведомлены в этом вопросе люди старше 56 лет, наименее — молодежь 18–25 лет.

Ранее россияне раскрыли желаемый размер накоплений к пенсии. В ходе опроса выяснилось, что для беззаботного завершения трудовой карьеры 27 процентов россиян хотят иметь на счету от 20 до 50 миллионов рублей. 22 процентам россиян оказалось достаточно обладать 5–10 миллионами рублей. На эти суммы россияне хотели бы путешествовать, содержать собственное жилье, получать качественное медицинское обслуживание и разнообразно питаться и не экономить на основных потребностях.