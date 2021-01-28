В России предложили повысить всем пенсии

Депутаты фракции «Справедливая России» внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий не реже одного раза в год на величину не менее инфляции. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

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Инициатива также предусматривает возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, выплату им компенсаций за период с 2016 года. Ранее депутаты от ЛДПР тоже предложили повысить пенсии россиянам. Они внесли в Госдуму законопроект о дополнительной индексации в течение года.

По задумке авторов, социальные пенсии должны будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Кроме того, пенсии предлагается индексировать с 1 июля, если темпы инфляции за прошлый год превысят темп роста прожиточного минимума.

В конце декабря президент России Владимир Путин согласился рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров. Ранее правительство и Минфин официально высказывались против индексации. Данный вопрос прорабатывался и в правительстве Дмитрия Медведева в 2018-2019 годах, однако тогдашний кабмин пришел к выводу, что денег на это нет.