В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров

Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Текст документа размещен в базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к инициативе говорится, что документ направлен на восстановление механизма индексации и выплаты страховых пенсий работающим пенсионерам, который приостановили с 2016 года.

Там указывается, что число работающих пенсионеров составляет 7,3 миллиона человек, средняя пенсия составляет 16,5 тысячи рублей. «Отсутствие индексации и выплаты пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам», — отмечают парламентарии. По их данным, реализация документа потребует дополнительных расходов Пенсионного фонда России в этом году в размере почти 71 миллиарда рублей.

12 января сообщалось, что депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о дополнительной индексации пенсий в течение года. По задумке парламентариев, социальные пенсии должны будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Кроме того, пенсии предлагается индексировать с 1 июля в случае, если темпы инфляции за прошлый год превысят темп роста прожиточного минимума.