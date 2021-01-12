Власти пошли на попятную в индексации пенсий

Власти России пошли на попятную в вопросе дополнительной индексации пенсий в 2021 году. Это следует из заявления первого замглавы социального комитета Совета Федерации Валерия Рязанского. Слова сенатора передает РИА Новости.

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Как стало известно 12 января, в Госдуму внесли законопроект о дополнительной индексации пенсий в течение года. Согласно документу, социальные пенсии предлагается индексировать ежегодно с 1 апреля и учитывать рост прожиточного минимума пенсионера за прошлый год. Если же выяснится, что инфляция оказалась выше темпов роста прожиточного минимума пенсионера, хотят проводить еще одну индексацию в июле.

Однако в Совфеде сказали, что говорить о дополнительной индексации в 2021 году пока рано, потому что рост цен, по прогнозу, будет около 4 процентов. При этом с 1 января пенсии были проиндексированы на 6,3 процента. Кроме того, сенатор отметил, что предлагаемый законопроект устанавливает не обязанность, а право проводить дополнительную индексацию.

Ранее Пенсионный фонд России сообщил, что индексация пенсий в 2021 году коснулась 32 миллионов граждан. Страховые пенсии по старости большинства неработающих пенсионеров выросли по меньшей мере на тысячу рублей, а средний размер выплат достиг 17,5 тысячи рублей.