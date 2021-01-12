Названо условие для получения пенсии больше 30 тысяч рублей

Неработающие россияне, которые до 2019 года получали пенсию больше 25 тысяч рублей в месяц, в 2021 году могут рассчитывать на ежемесячную социальную выплату в размере свыше 30 тысяч рублей. Такое условие названо в сообщении Пенсионного фонда России (ПФР).

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С 1 января страховые пенсии были проиндексированы на 6,3 процента, что выше показателя прогнозной инфляции. У каждого пенсионера прибавка в результате индексации будет индивидуальной (в зависимости от размера пенсии). В среднем выплаты от государства выросли на тысячу рублей, а средний размер пенсии составил 17,5 тысячи рублей. Повышение пенсий в этом году коснется 32 миллионов человек.

Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о дополнительной индексации пенсий в течение года. По их задумке, выплаты должны будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Также пенсии предлагали индексировать с 1 июля, если темпы инфляции за прошлый год превысят темп роста прожиточного минимума. Однако первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил РИА Новости, что говорить о дополнительной индексации пенсий в этом году рано.