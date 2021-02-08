Россияне признались в желании побыть миллионерами на пенсии

Россияне раскрыли желаемый размер накоплений к пенсии. Об этом пишет РБК.

В ходе опроса выяснилось, что для беззаботного завершения трудовой карьеры 27 процентов россиян хотят иметь на счету от 20 до 50 миллионов рублей. 22 процентам россиян оказалось достаточно обладать 5–10 миллионами рублей. На эти суммы россияне хотели бы путешествовать, содержать собственное жилье, получать качественное медицинское обслуживание и разнообразно питаться и не экономить на основных потребностях.

18 процентов опрошенных хотели бы иметь накопления в размере 10 миллионов долларов (около 750 миллионов рублей) в качестве наследства. 14 процентов после выхода на пенсию готовы довольствоваться минимум одним миллионов долларов на счету.

Ранее академики Абел Аганбегян, Борис Порфирьев и член-корреспондент РАН Александр Широв предложили ряд радикальных реформ, которые должны обеспечить рост ВВП на 3-4 процента в год. Такой уровень позволит, например, за десять лет догнать Латвию по ВВП на душу населения. Для этого авторы предложения хотят вернуть госплан и финансировать антикризисные мероприятия в том числе за счет граждан.

Премьер-министр России Михаил Мишустин установил величину прожиточного минимума на 2021 год в размере 11 653 рублей.

В конце декабря президент России Владимир Путин согласился рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров. Ранее правительство и Минфин официально высказывались против индексации. Данный вопрос прорабатывался и в правительстве Дмитрия Медведева в 2018-2019 годах, однако тогдашний кабмин пришел к выводу, что денег на это нет.