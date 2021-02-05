В Госдуме признали невозможность выжить на минимальную зарплату

Партия «Справедливая Россия» после объединения с непарламентскими партиями «За правду» и «Патриоты России» потребует поднять прожиточный минимум в России выше 31 тысячи рублей. Об этом заявил лидер справороссов Сергей Миронов, сообщает Ura.ru со ссылкой на сообщение пресс-службы партии.
Он обвинил чиновников в профанации борьбы с бедностью, признав, что при границе в 11-12 тысяч рублей с ней «очень удобно бороться». По словам Миронова, нынешний минимальный размер оплаты труда (МРОТ) таков, что на него физически невозможно выжить, не говоря уже про оплату коммунальных услуг, транспорта и лекарств.
В пресс-релизе указано, что стоимость месячной потребительской корзины, как ранее подсчитывали в партии, составляет 31 тысячу рублей. Глава «Справедливой России» напомнил, что прожиточный минимум — основа для расчета пособий и выплат, а минимальная сумма, которую получают россияне, должна покрывать все обязательные расходы.
Между тем в сообщении на сайте партии указано, что политсила намерена идти на выборы, намеченные на сентябрь этого года, с требованием повышения МРОТ до «справедливого уровня 50-60 тысяч рублей». Там Миронов говорит, что если его политическая сила получит большинство в новом составе нижней палаты парламента, то зарплаты, пенсии и пособия будут расти значительно выше инфляции.
Политик предлагает добиться такого прорыва с помощью закона о повышении зарплат и снижения налога на труд для бедных слоев населения и повышения налогового бремени для богатых.
В январе премьер-министр России Михаил Мишустин установил величину прожиточного минимума на 2021 год в размере 11 653 рублей. Для трудоспособного населения он составил 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля.
Партия «Справедливая Россия» зарегистрирована в 2006 году. С 2007 года она неизменно попадала в Госдуму. На последних президентских выборах в 2018 году она поддержала кандидатуру Владимира Путина.
Ранее академики Абел Аганбегян, Борис Порфирьев и член-корреспондент РАН Александр Широв предложили ряд радикальных реформ, которые должны обеспечить рост ВВП на 3-4 процента в год. Такой уровень позволит, например, за десять лет догнать Латвию по ВВП на душу населения. Для этого авторы предложения хотят вернуть госплан и финансировать антикризисные мероприятия в том числе за счет граждан.
Премьер-министр России Михаил Мишустин установил величину прожиточного минимума на 2021 год в размере 11 653 рублей.