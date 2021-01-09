В России установлена новая величина прожиточного минимума

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на 2021 год в размере 11 653 рублей. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 9 января.

Так, для трудоспособного населения прожиточный минимум увеличен до 12 702 рублей, для детей он составляет 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля.

Кроме того, прожиточный минимум установлен на год, а не на квартал.

С 1 января вступил в силу закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума, предполагающей их определение исходя не из потребительской корзины, а из медианного среднедушевого дохода.