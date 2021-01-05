В Госдуме раскрыли правила начисления зарплат бюджетникам

Зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова раскрыла правила начисления зарплат бюджетникам с 2021 года. Об этом она рассказала «Парламентской газете».

Новая схема включает базовую ставку и тарифную сетку из 18 разрядов. Регулировать дифференциацию окладов и ставок, а также определять компенсационные, стимулирующие выплаты и условия их назначения будет регулировать кабмин.

Кроме того, зарплата будет складываться из основного оклада, индивидуальной премии не меньше 5 процентов, доплаты за вредность и работу в выходные дни, надбавки за ученую степень, звание и длительный стаж — от 10 до 30 процентов, а также других дополнительных платежей. Как пояснила Кабанова, новые зарплаты также будут учитывать размер прожиточного минимума в регионах и другие особенности.

В итоге общая доплата может достигать 60 процентов от оклада, а в отдельных случаях — до 120 процентов. Также бюджетники могут получать материальную помощь в размере 30 процентов и помощь на оздоровление — 50 процентов от оклада.

С 1 января в России увеличили минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум: с 1 января 2021 года величина МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц, а сумма прожиточного минимума — 11 653 рубля. Теперь МРОТ будет рассчитываться, исходя из показателя медианной заработной платы.