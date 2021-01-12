Украина оказалась мировым лидером по росту минимальной зарплаты

Мировым лидером по росту минимальных зарплат в 2020 году оказалась Украина, где показатель увеличился на 27 процентов. В пересчете на американские доллары она достигла 171 доллара в месяц. Такие данные приводятся в исследовании портала Picodi.com, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По абсолютному значению страна все еще находится в нижней части списка, но, например, опережает Россию. Последняя находится на 45 месте из 56-ти, в минувшем году россиянам должны были платить не меньше 146 долларов. Эксперты сравнивали чистые зарплаты, то есть сумму, которую работник получает уже после уплаты налогов.

Материалы по теме Снизу постучали 2020 год стал худшим для мировой экономики. Почему этот кризис сравнивают с Великой депрессией? Сорвали покровы Что будет с рублем, нефтью и ценами на еду в России в 2021 году

Треть стран, участвовавших в исследовании вообще не стали повышать минималку. А следом за Украиной расположилась Турция — плюс 21,6 процента. При этом в ней показатель в два раза выше украинского — 359 долларов. Следом идут Албания (плюс 15,4 процента, 257 долларов), Латвия (плюс 14,2 процента, 498 долларов) и Аргентина (плюс 13,8 процента, 214 долларов).

Выше всего минимальная зарплата в Люксембурге — 2241 доллара на руки, Австралии — 2081 доллара, Ирландии — плюс процент, 1895 доллара, Нидерландах — плюс 5,6 процента, 1881 доллара. Выше российского минимальный доход также на Филиппинах, во Вьетнаме, в Бразилии.

С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составляет 12 792 рубля. По курсу Центробанка на 12 января это 172 доллара. На Украине она выросла до 212 долларов.