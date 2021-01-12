Украина оказалась мировым лидером по росту минимальной зарплаты

Мировым лидером по росту минимальных зарплат в 2020 году оказалась Украина, где показатель увеличился на 27 процентов. В пересчете на американские доллары она достигла 171 доллара в месяц. Такие данные приводятся в исследовании портала Picodi.com, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».
По абсолютному значению страна все еще находится в нижней части списка, но, например, опережает Россию. Последняя находится на 45 месте из 56-ти, в минувшем году россиянам должны были платить не меньше 146 долларов. Эксперты сравнивали чистые зарплаты, то есть сумму, которую работник получает уже после уплаты налогов.
Треть стран, участвовавших в исследовании вообще не стали повышать минималку. А следом за Украиной расположилась Турция — плюс 21,6 процента. При этом в ней показатель в два раза выше украинского — 359 долларов. Следом идут Албания (плюс 15,4 процента, 257 долларов), Латвия (плюс 14,2 процента, 498 долларов) и Аргентина (плюс 13,8 процента, 214 долларов).
Выше всего минимальная зарплата в Люксембурге — 2241 доллара на руки, Австралии — 2081 доллара, Ирландии — плюс процент, 1895 доллара, Нидерландах — плюс 5,6 процента, 1881 доллара. Выше российского минимальный доход также на Филиппинах, во Вьетнаме, в Бразилии.
С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составляет 12 792 рубля. По курсу Центробанка на 12 января это 172 доллара. На Украине она выросла до 212 долларов.