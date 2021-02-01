Российские академики предложили вернуть госплан и использовать средства граждан

Академики Абел Аганбегян, Борис Порфирьев и член-корреспондент РАН Александр Широв выпустили доклад «О преодолении текущего кризиса и путях развития экономики России», в котором предложили ряд радикальных реформ для роста ВВП на 3-4 процента в год. С документом ознакомились «Ведомости».

В числе прочего академики хотят вернуться к госплану — пятилетнему планированию социально-экономического развития. Также они уверены, что финансирование антикризисных мероприятий следует увеличить вдвое.

Новшеством подхода стала идея использовать не только золотовалютные резервы и средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), но и активы банков и средства граждан. Дополнительно средства предлагается найти с помощью государственных заимствований и массовой приватизации.

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Деньги экономисты хотят направить на повышение уже в 2021 году минимальных зарплат до 20 тысяч рублей, пособий по безработице — до 20-25 тысяч рублей, а пенсий — до 22 тысяч рублей. Все взятые кредиты авторы призывают пересчитать по ставке 8 процентов годов и в будущем запретить ставки, которые более чем в два раза превышают ключевую.

Также в рамках поддержки малоимущих слоев населения экономисты предложили убрать подоходный налог с низких доходов и брать по 20-30 процентов (на данный момент 13 процентов) со всех, кто зарабатывает более 100 тысяч рублей в месяц.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, комментируя доклад, предложил ввести продовольственные карточки для малоимущих, но выступил против повышения МРОТ. По его мнению результатом будет усиление инфляции, то есть бедные богаче не станут, а все остальные обеднеют.

Между тем ведущий методолог агентства «Эксперт РА» Антон Прокудин отметил, что осмысленными ему видятся только налоговые предложения, а все остальные идеи не сработают. По его мнению, причина здесь кроется в слабости российских институтов, которые в нынешнем виде не могли дать развитие даже в относительно благополучные годы. В свою очередь глава центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия предположила, что такие меры закончатся только скупкой недвижимости, а не развитием экономики.

Ранее ВШЭ и Альфа-банк подсчитали, что пандемия коронавируса стала самым мощным ударом по бюджету России с начала века, кризисы 2008-2009 и 2014 годов были слабее.