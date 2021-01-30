Предсказавший дефолт 1998 года экономист предупредил о начале большого кризиса

Предсказавший дефолт 1998 года экономист Михаил Хазин предупредил о начале большого кризиса в России. Его слова приводит URA.RU в субботу, 30 января.

«Восемь лет спада. Ухудшение в ближайшее время может быть из-за политики либералов, которые целенаправленно усугубляют ситуацию», — сказал бывший советник первого президента России Бориса Ельцина.

Он подчеркнул, что экономическая ситуация в стране будет только ухудшаться и Россия останется в кризисе еще на много лет, если власти не пойдут на резкое изменение экономической политики. Он посоветовал россиянам подумать о создании «подушки безопасности».

Между тем старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара, экономист Сергей Жаворонков в комментарии изданию высказал более оптимистичные прогнозы. По его мнению, острый кризис без резкого падения цен на нефть маловероятен.

28 января сообщалось, что пандемия коронавируса стала самым мощным ударом по федеральному бюджету России с начала века. Эффект пандемии превысил эффект кризисов 2008-2009 и 2014 годов, считают эксперты.

Михаил Хазин работал в администрации бывшего президента России Бориса Ельцина. В 1997 году он представил главе государства доклад, в котором говорил о вероятности дефолта 1998 года. Экономический кризис 1998 года был одним из самых тяжелых в истории России.