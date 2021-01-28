Коронавирус назвали самым мощным ударом по бюджету России с начала века

Пандемия коронавируса стала самым мощным ударом по федеральному бюджету России с начала века. Эффект пандемии превысил эффект кризисов 2008-2009 и 2014 годов, пишет Forbes со ссылкой на исследование экономистов Высшей школы экономики (ВШЭ) и Альфа-банка.

В нынешний кризис власти столкнулись с 7-процентным снижением доходов бюджета по сравнению с 2019 годом, в то время как в номинальном выражении расходы выросли на 25 процентов, а в реальном — на 21 процент. В частности, траты на здравоохранение выросли почти в два раза, расходы на социальную поддержку населения — на 43 процента, затраты на регионы — на 39 процентов. Это следует из бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе», который составляет ВШЭ.

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Как отметила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, прирост годовых расходов в реальном выражении в прошлом году действительно оказался самым большим за все кризисы, которые произошли с начала 2000-х. С этой точки зрения коронакризис обошелся казне дороже всего. По словам Орловой, это следует и из оценки расходов через стоимость нефти.

«Каждый доллар за баррель цены на нефть стоит бюджету 130 миллиардов рублей в год. Расходы бюджета в 2020 году выросли на 4,6 триллиона рублей. Чтобы профинансировать такой рост, цена на нефть должна вырасти на 36 долларов за баррель», — отметила экономист Альфа-банка. Для сравнения, чтобы профинансировать рост расходов бюджета в 2009 и 2014 годах, нефть должна была подорожать на 21 доллар за баррель и 15 долларов за баррель соответственно.

Одновременно рост расходов бюджета дал России фискальный импульс в 4,3 процента ВВП. Это позволило смягчить падение экономики в 2020 году, если исходить из того, что большинство получателей материальной помощи от государства направили деньги на потребление, отметил главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. В целом, по оценке Росстата, во втором квартале 2020 года ВВП России упал на 8 процентов, в третьем квартале показатель снизился в годовом выражении на 3,4 процента. По итогам прошлого года Минэкономразвития ожидает сжатия экономики на 3,8 процента.