Больше половины российских регионов столкнулись с нехваткой денег

Больше половины российских регионов из-за пандемии коронавируса и вызванного ею кризиса столкнулись с нехваткой денег и дефицитом бюджета, пишет РБК со ссылкой на предварительные данные Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета субъектов России на начало 2021 года.

С превышением расходов регионального бюджета над доходами столкнулись 68 процентов субъектов (58 из 85). Совокупный дефицит на 1 января составил 762,2 миллиарда рублей, или пять процентов от общих доходов регионов.

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Худшие показатели зафиксированы в Кемеровской (дефицит составляет 21 процент от бюджетных доходов) и Тюменской (20 процентов) областях, а также в Удмуртии (16 процентов), Ямало-Ненецком автономном округе (14 процентов), Башкирии и Архангельской области (по 14 процентов).

Опрошенные изданием экономисты назвали главной причиной проблем в конкретных регионах падение внешнего спроса на сырье, внутреннего платежеспособного спроса, а также резкое сокращение продаж в секторе услуг. Наиболее пострадавшие регионы они называют «зонами поражения».

При этом в Минфине в ответ на запрос издания отметили, что имеющиеся данные следует трактовать как предварительные, поскольку регионы будут отчитываться перед Федеральным казначейством об исполнении бюджетов после 20 января.