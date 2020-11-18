Путин призвал не позволять регионам брать деньги в банке

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства призвал не позволять дотационным регионам обращаться в банк за заимствованиями, чтобы профинансировать дефицит бюджета и имеющиеся у них обязательства, передает «Интерфакс».

Глава государства признал, что у ряда дотационных субъектов федерации есть острые проблемы с деньгами, но заметил, что желание взять кредит у коммерческих организаций ведет к проблемам.

По его словам, займы у банков достаточно дорогие, и в дальнейшем, чтобы платить по ним, регионам придется отвлекать средства от задач социального и экономического развития. Таким образом, проблема не решится, а затянется во времени.

Путин напомнил, что федеральный центр уже неоднократно реструктурировал задолженность регионов, но в нынешней ситуации необходимы дополнительные действия по их финансовой стабилизации.

Ранее в среду, 18 ноября, Счетная палата указала, что расходы ряда российских министерств и ведомств на IT-процессы в 2019 году выглядят чрезмерно большими и должны послужить поводом для специальных исследований. В тот же день в отношении одного из аудиторов ведомства Михаила Меня, заявлявшего о хаосе в лесном фонде России и многочисленных махинациях с месторождениями нефти и газа, заведено уголовное дело.