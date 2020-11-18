Аудитор Счетной палаты отреагировал на обвинения в хищении фразой «что за ерунда?»

Аудитор Счетной палаты и бывший министр строительства России Михаил Мень заявил, что впервые слышит об обвинении в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. Его слова приводит «Интерфакс».

«Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять», — отреагировал экс-министр. К этой фразе он добавил, что сейчас находится в России.

Ранее 18 ноября Генеральная прокуратура России попросила Совет Федерации дать согласие на задержание Меня. Генпрокурор Игорь Краснов уточнил, что у следственных органов имеются доказательства о причастности аудитора Счетной палаты к хищению 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области.

После этого Совфед лишил Меня неприкосновенности, дав согласие на привлечение его в качестве обвиняемого и задержание.

Мень был губернатором Ивановской области с 2005 по 2013 год. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства он возглавлял с 2013 по 2018 год. В 2018-м Мень перешел на работу в Счетную палату России.