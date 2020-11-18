Раскрыты детали дела о хищении 700 миллионов рублей аудитором Счетной палаты

Адвокат Анна Коткова раскрыла подробности уголовного дела о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области, в рамках которого Генпрокуратура намерена задержать аудитора Михаила Меня. Об этом в среду, 18 ноября, сообщает РИА Новости.

Под следствием по этому делу находится преемник Меня на посту губернатора Ивановской области Павел Коньков. Он руководил регионом с 2013-го по 2017 год после того, как Мень стал министром строительства России.

По версии следствия, Коньков, директор компании «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин и другие лица совершили хищение бюджетных средств.

Как заявила Коткова, Коньков не давал изобличающих показаний на Меня. По ее словам, это утверждение, ранее появившееся в ряде источников, не соответствует действительности и является либо заблуждением, либо провокацией. Коткова также указала, что Мень не упоминается в материалах дела даже как свидетель.

Сам Мень в беседе с «Интерфаксом» заявил, что впервые слышит об обвинении в хищении 700 миллионов рублей. Мень также добавил, что сейчас находится в России.

Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять. Михаил Мень Аудитор Счетной палаты и бывший министр строительства России

О задержании аудитора Счетной палаты попросила Генпрокуратура

Задержать и привлечь в качестве обвиняемого Михаила Меня в среду, 18 ноября, Совет Федерации попросила Генеральная прокуратура. По словам генпрокурора России Игоря Краснова, у следствия имеются доказательства причастности Меня к хищению 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году.

Как отметил Краснов, Следственным комитетом России (СКР) возбуждено и расследуется уголовное дело о хищении должностными лицами областного правительства и предпринимателями бюджетных средств в составе организованной группы.

Представление Игоря Краснова рассмотрел Совет Федерации. Он дал согласие на привлечение в качестве обвиняемого и задержание аудитора Михаила Меня, таким образом лишив его неприкосновенности.

Аудитор Счетной палаты — сын знаменитого священника

Михаил Мень — сын священника и богослова Александра Меня, который был убит неизвестными в 1990 году. Преступление до сих пор не раскрыто. Михаил Мень был главой администрации Ивановской области с 2005-го по 2013 год. Затем был назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, пробыл на этой должности до 2018 года. С того же времени является аудитором Счетной палаты России.

Как отмечает РИА Новости, по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата») УК РФ Меню может грозить до десяти лет лишения свободы.