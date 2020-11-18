Аудитора Счетной палаты Меня задержали по делу о хищении 700 миллионов рублей

Аудитор Счетной палаты и бывший министр строительства России Михаил Мень задержан по делу о хищении 700 миллионов рублей. Об этом в среду. 18 ноября, со ссылкой на собственный источник сообщает ТАСС.

По словам источника, в настоящее время подозреваемого везут на допрос в Следственный комитет России (СКР). Ранее адвокат Анна Коткова раскрыла подробности уголовного дела о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области, в рамках которого Генпрокуратура попросила задержать аудитора Михаила Меня.

Сам Мень заявил, что впервые слышит об обвинении в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. «Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять», — отреагировал экс-министр.

Ранее 18 ноября Генеральная прокуратура России попросила Совет Федерации дать согласие на задержание Меня. Генпрокурор Игорь Краснов уточнил, что у следственных органов имеются доказательства о причастности аудитора Счетной палаты к хищению 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области.

После этого Совфед лишил Меня неприкосновенности, дав согласие на привлечение его в качестве обвиняемого и задержание.

Михаил Мень — сын священника и богослова Александра Меня, который был убит неизвестными в 1990 году. Преступление до сих пор не раскрыто. Михаил Мень был главой администрации Ивановской области с 2005 года по 2013 год. Затем был назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, пробыл на этой должности до 2018 года. С того же времени является аудитором Счетной палаты России.