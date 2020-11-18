Генпрокуратура попросила задержать бывшего министра строительства Михаила Меня

Генпрокуратура попросила задержать и привлечь в качестве обвиняемого аудитора Счетной палаты и бывшего министра строительства России Михаила Меня. Об этом сообщает ТАСС.

Представление рассмотрел Совет Федерации и дал согласие.

У следственных органов имеются доказательства причастности Меня к хищению 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов, передает ТАСС.

По его словам, Следственным комитетом России возбуждено и расследуется уголовное дело о хищении должностными лицами областного правительства и предпринимателями бюджетных средств в составе организованной группы.

Михаил Мень — сын священника и богослова Александра Меня, который был убит неизвестными в 1990 году. Преступление до сих пор не раскрыто.

Михаил Мень был главой администрации Ивановской области с 2005 года по 2013 год. Затем был назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, пробыл на этой должности до 2018 года. С того же времени является аудитором Счетной палаты России.