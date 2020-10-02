Счетная палата заявила о нехватке открытости у нацпроекта «Экология»

Нацпроекту «Экология» не хватает информационной открытости, заявил аудитор Счетной палаты России Михаил Мень. Его слова передает ТАСС.

«Нацпроекту не хватает информационной открытости, в том числе о результатах выполнения мероприятий и об использовании финансовых ресурсов на их реализацию», — заявил Мень. Аудитор добавил, что гражданам необходимо знать, какие меры власти предпринимают для улучшения экологической ситуации в стране.

Отмечается, что в 2019 году нацпроект продемонстрировал самое низкое кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета, которое составило 66,3 процента.

Счетная палата направила в правительство России рекомендации по корректировке целей и задач национального проекта, предложив, в частности, учесть первоочередность мер для наиболее загрязненных территорий с высоким риском для здоровья населения.