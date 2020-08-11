Российские леса оказались дороже нефти

Лесные запасы России оказались дороже имеющейся в стране нефти. К такому выводу пришли аналитики Boston Consulting Group (BCG) в ходе свежего исследования (есть в распоряжении «Ленты.ру»). При этом стоимость и российских, и мировых лесов в обозримом будущем может существенно снизиться.

Авторы подсчитали стоимость лесов в среднем по миру и в России. Их ценность распределяется неравномерно, поскольку зависит от нескольких факторов. Главный из них — способность регулировать климат и противодействовать глобальному потеплению. В мире на этот фактор приходится 65-90 процентов стоимости лесов, в России — 81-96 процентов.

150 триллионов долларов составляет приблизительная стоимость всех мировых лесов

На экологические плюсы для окружающей среды в мире приходится 2-7 процентов стоимости лесов, в России — 1-3 процента. На коммерческий потенциал (возможные доходы от продажи бумаги и целлюлозы) — 5-20 процентов в мире и 2-8 процентов в России, на социальную значимость (роль лесов как места проживания и источника средств к существованию людей) — 2-7 процентов в мире и в России.

Дороже самого дорогого

Исходя из этих четырех факторов аналитики подсчитали совокупную стоимость лесных запасов. В целом по миру она находится в диапазоне от 50 до 150 триллионов долларов, однако к 2050 году может снизиться на 30 процентов — в основном из-за изменения характера землепользования и растущей температуры.

Стоимость российских лесов — несмотря на самые большие в мире запасы — существенно ниже и на сегодняшний день составляет около четырех триллионов долларов. В ближайшие 30 лет она может снизиться на 10 процентов — главным образом из-за нерациональных вырубок, низкого контроля за лесовосстановлением и многочисленных пожаров.

Тем не менее, даже в нынешних условиях стоимость российских лесов на 28 процентов превышает совокупную стоимость всех отечественных разведанных запасов нефти. Авторы вели подсчеты исходы из текущих цен Европейского торгового союза: 27 долларов за тонну углерода, эмиссию которого предотвращают лесные массивы. Однако аналитики BCG полагают, что справедливой была бы цена в 135 долларов за тонну углерода, при которой совокупная стоимость российских лесов равнялась бы уже 17 триллионам долларов (в 5,5 раза больше цены всей российской нефти).

Важно развивать производство не за счет расширения используемой площади леса, а за счёт перехода к более эффективным методам Исследование Boston Consulting Group

В настоящий момент, согласно выводам авторов, коммерческий потенциал российских лесов до конца не реализован. «Ключ к этому — в развитии отраслей лесной промышленности с более высокой добавленной стоимостью. При этом важно развивать производство не за счет расширения используемой площади леса, а за счет перехода к более эффективным методам - интенсивному лесоводству на уже освоенных территориях и плантационному лесоводству», — говорится в отчете.

Не все потеряно

Однако если принять необходимые меры, потерю лесов можно остановить. Для этого надо сажать, восстанавливать и использовать существующие леса рационально, развивать устойчивое и эффективное сельское хозяйство, сократить потребление населением мяса, а также наращивать вторичную переработку древесины и стремиться к производству таких продуктов, как пальмовое масло и соя — все они предотвращают обезлесивание.

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Даже в этом случае полностью предотвратить снижение ценности мировых лесов к 2050 году не получится, но его можно ограничить 10 процентами (вместо 30). Кроме того, при соблюдении указанных условий возможен переход к новой модели, при которой леса будут поглощать больше углерода, нежели выделять (сейчас ситуация обратная). Чтобы нарастить их ценность в ближайшие 30 лет, необходимо засадить лесами территорию размером в 900 миллионов гектаров. Но в таком случае придется снести многие частные владения.

В одном из предыдущих исследований аналитики BCG подсчитали, что в случае введения в Европе нового налога на выбросы углекислого газа (так называемого углеродного сбора) российские экспортеры будут ежегодно терять от 3 до 4,8 миллиарда долларов. В немалой степени налог, направленный на предотвращение глобального потепления, может коснуться нефтяной и газовой отраслей — одних из главных статей российского экспорта.