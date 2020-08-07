Россиян предупредили об опасных чернобыльских ягодах и грибах

Россиян предупредили, что на рынках могут продаваться ягоды и грибы с повышенным радиационным фоном, собранные на загрязненных после Чернобыльской аварии территориях. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

«Черника, клюква и грибы больше, чем другие продукты питания, способны накапливать радионуклиды. Такие «дары леса» часто привозили из Белоруссии туристы, путешествующие на своих автомобилях, которые покупали дикоросы у местных жителей, продающих то, что они собрали прямо у трассы», — отмечают эксперты Роспотребнадзора.

Кроме того, россиян предостерегли от покупки контрафактной говядины, которая также может быть заражена радионуклидами на «грязных» территориях. При этом в службе отметили, что выращивать скот на экологически небезопасных территориях можно, однако до забоя его необходимо переводить на чистые корма, чтобы мясо соответствовало санитарным нормам. «Недобросовестные частники могут использовать местные корма, но такое мясо легально они реализовать возможности не имеют и продают продукцию с автомашин вдоль трасс», — предупредили в Роспотребнадзоре.

Ранее Роспотребнадзор предупредил об опасности массового облучения из-за поголовного проведения компьютерной томографии (КТ) для диагностики коронавируса. Рост коллективной дозы облучения в полтора раза произошел в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области в марте — июне.