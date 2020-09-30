Путин описал ситуацию с лесом словами «ни в какие ворота не лезет»

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о развитии и декриминализации лесного комплекса приказал запретить с 1 января 2022 года вывоз необработанных или обработанных только для вида лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Текст его обращения приведен на сайте Кремля.

По словам главы государства, следует ужесточить политику в этой отрасли и действовать по целому ряду направлений. Текущее положение дел он описал словами «ни в какие ворота не лезет», поскольку используются «сугубо архаичные, потребительские» подходы к использованию лесных ресурсов.

Запрет на вывоз станет одним из способов исправить ситуацию. Он потребует и пересмотра подходов к работе таможни, чтобы та могла пресекать попытки вывезти из страны «кругляк».

Также Путин поручил запретить компании и предпринимателям находиться с заготовительной техникой на лесном участке, если у них нет права на его хозяйственное использование. Президент не исключил возможность изъятия этой техники.

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Помимо этого, глава государства предложил запустить федеральную информационную систему лесного комплекса, где будет вестись учет древесины и сделок с ней — от рубки леса до изготовления продукции и ее вывоза. В пилотном режиме система заработает с 1 января 2021 года, а обязательным ее использование станет с 1 июля.

Для контроля за состоянием лесов президент считает нужным задействовать современные дистанционные методы зондирования и беспилотники, ввести должность главного федерального государственного лесного инспектора по субъекту федерации и распространить лесной надзор на транспортировку, хранение и переработку древесины.

Путин отметил, что следует заняться изменениями максимально серьезно, чтобы «ни у кого в нашей стране не было озабоченности по поводу судьбы русского леса». Для поддержки предприятий будет запущена программа льготных кредитов на переоборудования производств и создание мощностей по глубокой переработке древесины.

Ранее Счетная палата выяснила, что проект по сохранению лесов (часть нацпроекта «Экология») стал одним из лидеров по исполнению бюджета — после завершения восьми месяцев он профинансирован на 83,5 процента.