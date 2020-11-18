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Совфед лишил неприкосновенности аудитора Счетной палаты Михаила Меня

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Михаил Мень
Михаил Мень
Фото: пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ / РИА Новости
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Совет Федерации дал согласие на привлечение в качестве обвиняемого и задержание аудитора Счетной палаты и бывшего министра строительства России Михаила Меня, таким образом лишив его неприкосновенности. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 18 ноября.

В свою очередь, Михаил Мень в комментарии агентству «Интерфакс» выразил удивление новости об уголовном преследовании. «Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять», — сказал он, уточнив, что находится на территории России.

Ранее в среду Генпрокуратура России попросила задержать и привлечь в качестве обвиняемого Михаила Меня. Его подозревают в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. Генпрокурор Игорь Краснов заявил о наличии доказательства вины аудитора Счетной палаты.

Мень был губернатором этого региона с 2005 по 2013 год. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства он возглавлял с 2013 по 2018 год. В 2018-м Мень перешел на работу в Счетную палату России.

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