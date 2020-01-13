Бывший министр Улюкаев прислал из колонии стихотворение про винегрет и подарки

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, отбывающий восемь лет в колонии строгого режима за получение взятки, прислал агентству «Москва» стихотворение про винегрет, Новый год и подарки.
Значит, настал Новый год, если детям дают мандарины,
В тюрьме — винегрет,
Значит, не четверть и не половина
Года: особый неяркий свет
Свидетельствует, что закончился весь он
(Целое — больше его частей),
И теперь по городам и весям.
Ходит — не выкинуть слов из песен —
Бессмертный, как царь-Кощей,
Но не в пример ему добрый мороз-воевода,
Хотя Цельсий обманывает ртуть,
Не давая градусам холода вырваться на свободу
И заморозить кого-нибудь.
Так что в казенной фуфайке почти что жарко
Стоять в самый короткий день на плацу.
Вот и настал Новый год, и будут подарки
Даже последнему подлецу.
В июне представительница Улюкаева заявила, что осужденный пишет книгу и чувствует себя хорошо.
Улюкаев был приговорен к заключению и штрафу в размере 130 миллионов рублей в декабре 2017 года за получение взятки в два миллиона долларов от руководителя «Роснефти» Игоря Сечина.