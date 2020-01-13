Бывший министр Улюкаев прислал из колонии стихотворение про винегрет и подарки

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, отбывающий восемь лет в колонии строгого режима за получение взятки, прислал агентству «Москва» стихотворение про винегрет, Новый год и подарки.

Значит, настал Новый год, если детям дают мандарины,

В тюрьме — винегрет,

Значит, не четверть и не половина

Года: особый неяркий свет

Свидетельствует, что закончился весь он

(Целое — больше его частей),

И теперь по городам и весям.

Ходит — не выкинуть слов из песен —

Бессмертный, как царь-Кощей,

Но не в пример ему добрый мороз-воевода,

Хотя Цельсий обманывает ртуть,

Не давая градусам холода вырваться на свободу

И заморозить кого-нибудь.

Так что в казенной фуфайке почти что жарко

Стоять в самый короткий день на плацу.

Вот и настал Новый год, и будут подарки

Даже последнему подлецу.

В июне представительница Улюкаева заявила, что осужденный пишет книгу и чувствует себя хорошо.

Улюкаев был приговорен к заключению и штрафу в размере 130 миллионов рублей в декабре 2017 года за получение взятки в два миллиона долларов от руководителя «Роснефти» Игоря Сечина.

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