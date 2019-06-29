Бывший министр Улюкаев написал в колонии новые стихи

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет лишения свободы за получение взятки, написал новое стихотворение. Текст опубликовало агентство «Москва».

«Гроза по Тютчеву, гроза,

Затверженная на уроках,

Раскалывает на глазах,

Как жизнь на до и после срока.

Фарфор небес. Посуду бьем

На электрическое счастье.

Гроза, чреватая дождем,

Распахивает небо настежь –

Его беременность прервать,

Но сохранить озон чудесный,

И окрестить – за пядью пядь –

Всю свежевымытую местность», – написал Улюкаев.

Адвокат экс-министра Дареджан Квеидзе рассказала, что он чувствует себя хорошо и пишет книгу.

15 декабря 2017 года Улюкаев получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в размере 130 миллионов рублей. Его признали виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение сделки по приватизации «Башнефти». До своего ареста Улюкаев успел выпустить несколько сборников стихов.

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